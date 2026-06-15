Предложения жителей регионов в новую Народную программу представили в рамках экспертного совета партии «Единая Россия». Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, общее число уже поступивших предложений составило почти 2 млн.

«Наибольшее количество обращений на сайт естьрезультат.рф посвящено поддержке семей с детьми, развитию инфраструктуры для детей, то есть по сути, нашему будущему. Надо сказать прямо: партия уже достаточно давно этим занимается, при этом вс6 шло нарастающим итогом», — отметил он.

Также востребован вопрос жилищной и транспортной доступности. Как подчеркнул Медведев, необходимо обустроить инфраструктуру так, чтобы у жителей был равный доступ к основным параметрам, обеспечивающим нормальную жизнь. Также важно развиваться даже в условиях давления извне, сказал он.

«Мы с вами понимаем: в ближайшие годы, в ближайшем будущем, во всяком случае, это давление сохранится. Нужно делать все, чтобы даже в таких условиях Россия развивалась, а наши граждане имели достойное качество жизни», — заявил он.

Член экспертного совета, Герой России, военный медик и победитель предварительного голосования «Единой России» в Подмосковье Людмила Болилая подняла тему поддержки участников СВО. Она предложила обеспечить ветеранов СВО приоритетным медицинским сопровождением без ожидания, упростить доступ к санаторно-курортному лечению, а также ввести социальную выплату, сохраняемую за бойцом на период нахождения в госпитале.

Также она сообщила, что в Подмосковье жители внесли в Народную программу более 150 тыс. инициатив. Почти треть инициатив в регионе касаются благоустройства. Около 18% – транспортной сферы.

«Это живые голоса Подмосковья, за каждым наказом – чья-то надежда на то, что в его дворе станет светлее, в поликлинике появится необходимое оборудование, а пробок на дорогах станет меньше, потому что отремонтируют мост. Все это реальные вопросы, которые волнуют людей, которые они обсуждают на кухнях или на детских площадках», - сказала она.

Медведев поддержал озвученные на совете предложения. Он отметил, что партия должна выйти на Съезд в августе с детальной и работоспособной программой.

Внести предложения в программу можно на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии, по телефону 8-800-200-89-50.