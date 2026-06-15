Владельца участка в Богородском округе обязали выплатить штраф за организацию незаконной свалки

В Богородском округе обязали выплатить штраф организатора незаконной свалки. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В ходе проверки выяснилось, что на участке земли в деревне Ельня организована свалка строительных и производственных отходов. Сумма причиненного ущерба составила около 300 тыс. рублей.

В ходе судебного процесса ответчик возражал против исковых требований. Он заявил, что самостоятельно устранил свалку и вывез мусор. Однако суд указал, что это не отменяет факта причинения ущерба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.