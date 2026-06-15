Скандалы, обиды и первое за долгое время фото: Анастасия Волочкова помирилась с родителями и дочерью в Петербурге

Балерина впервые за долгое время показала совместное фото с мамой Тамарой Антоновной и дочерью Ариадной.

Фото: [ соцсети ]

«Любимые! Мамочки и доченька!» — подписала снимок Анастасия.

Стоит отметить, что Волочкова не раз негативно высказывалась о близких. Она обвиняла маму в зависти и вмешательстве в ее личную жизнь. У балерины также были натянутые отношения с дочерью. Девушка переехала к отцу Игорю Вдовину и вышла замуж.

Более того, после операции на ноге Волочкова заявляла, что мама и дочь не оказали ей поддержки. Помощница Лола, по словам Волочковой, переживала за нее больше, чем родные.

Однако сейчас конфликт, похоже, остался в прошлом. Волочкова рада встрече с мамой и дочерью. В Петербурге она также навестила своего отца Юрия Федоровича. 19 лет назад он перенес инсульт. Балерина призналась, что состояние отца тяжелое.

Ранее Анастасия Волочкова обвинила певицу Наталью Штурм в хайпе на ее имени.