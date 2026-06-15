Около 100 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили мероприятие «С Россией в сердце» в парках

Более 100 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «С Россией в сердце», посвященное Дню России, которое прошло на 91 парковой территории региона, на площадках работали учреждения культуры, творческие коллективы, волонтерские объединения и общественные организации. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждали концертные программы, патриотические акции, шествия с государственным флагом Российской Федерации, тематические выставки, творческие мастер-классы и многие другие активности. Так, например, в парке имени Н. Островского в Ступино были подготовлены масштабная патриотическая программа с участием творческих коллективов, волонтеров и общественных организаций, акция по установлению рекорда России по плетению маскировочных сетей, в парке «Елочки» в Домодедово — творческие мастер-классы, интерактивная фотовыставка, игровая программа, ярмарка ремесленных работ и концертная вечерняя программа.

В Свердловском парке Лосино-Петровского округа можно было принять участие в интерактивной программе «Карта России», шествии с флагом России и не только.

Мероприятие организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.