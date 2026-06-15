«Ледяные монстры»: на Кузбасс обрушился град размером с куриное яйцо — очевидцы выкладывают видео
VSE42.RU: в Сети появилось видео града размером с куриное яйцо под Новокузнецком
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
Кузбассовцы продолжают делиться в социальных сетях кадрами разбушевавшейся стихии, сообщил VSE42.RU. Мощный град, по словам местных жителей, обрушился не только на Прокопьевск, но и на территорию под Новокузнецком, а также на Осинники. Особенно крупные ледяные образования, как отмечают очевидцы, заметили в районе так называемой южной столицы региона.
На опубликованных записях одна из женщин демонстрирует, по мнению корреспондента VSE42.RU, настоящих «ледяных монстров» — отдельные градины достигают размеров куриного яйца.
«Вот такой град прошел на Листвянском шоссе под Новокузнецком», – сказала местная жительница в соцсети.
По данным издания, появились и новые видеосвидетельства, на которых запечатлено буйство природы. Ледяной дождь засыпал дороги и огороды. Под ударом оказалась рассада, которая находилась под открытым небом без специального укрытия.
Прокопчане, в свою очередь, сообщают в соцсетях, что во время града едва не были выбиты стеклопакеты в жилых домах. Серьезных разрушений и пострадавших, по предварительным данным, удалось избежать.
Спасатели призывают жителей региона быть осторожными во время непогоды, не выходить на улицу без необходимости и не оставлять автомобили под открытым небом.
Ранее специалисты поделились доступными советами, как бороться с усталостью во время непогоды.