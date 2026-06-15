В Можайске вынесли приговор в отношении водителя, лишенного прав

Можайский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 61-летнего водителя, которого признали виновным по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление транспортным средством лицом, лишенным управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в феврале 2026 года мужчина без водительских прав сел за руль своего автомобиля марки «Хендай» в городском округе Можайск, когда его остановили сотрудники правоохранительных органов.

Его приговорили к наказанию в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средствам сроком на 1 год 6 месяцев. Помимо этого, в доход государства взыскали 1,5 млн рублей, что является стоимостью автомобиля, использованного осужденным при совершении преступления.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.