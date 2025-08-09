Почему американские айтишники вдруг стали отправлять детей в столяры и сварщики

В США программисты все чаще отправляют детей не в университеты за компьютерными специальностями, а в колледжи, где обучают рабочим профессиям. Родители-айтишники выбирают для своих детей карьеру плотников, электриков, сварщиков, считая эти направления более устойчивыми к автоматизации. Тенденция набирает обороты на фоне массовых сокращений в IT-секторе из-за внедрения искусственного интеллекта.

ИИ против джуниоров: почему программирование больше не гарантия успеха

Еще несколько лет назад карьера в IT казалась беспроигрышным вариантом — высокие зарплаты, престиж, востребованность. Однако с появлением нейросетей, способных генерировать код, ситуация изменилась. Компании начали увольнять разработчиков начального уровня, заменяя их ИИ-ассистентами. Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что программирование как профессия теряет актуальность, а основатель Amazon Энди Джасси предупредил о грядущих сокращениях в IT-отделениях.

Неуязвимые для автоматизации профессии

Эксперты отмечают, что ручной труд сложнее заменить алгоритмами. Роботы могут собирать детали на конвейере, но неспособны чинить старую проводку, изготавливать мебель на заказ или адаптироваться к нестандартным условиям. В этом ключе рабочие специальности выглядят более стабильными, чем офисные позиции, подверженные автоматизации.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

США — первая жертва технологической безработицы

Американский рынок труда первым столкнулся с последствиями ИИ-революции. По данным Goldman Sachs, к 2030 году нейросети могут заменить до 40% IT-вакансий в США. В России процесс идет медленнее из-за дефицита кадров (нехватка оценивается в 200 тыс. специалистов), но тенденция сохраняется.

Будущее IT: не конкуренция, а симбиоз с ИИ

Не все эксперты разделяют пессимизм. Многие считают, что программисты не исчезнут, а трансформируются в операторов ИИ, которые будут управлять алгоритмами и решать комплексные задачи. В России зарплаты таких специалистов могут достигать ₽300–500 тыс. в месяц.

Что советуют эксперты

Родителям рекомендуют делать ставку на гибридные навыки: