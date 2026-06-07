8 июня начинает Петров пост: священник перечислил главные запреты

В период действия Петрова поста под табу попадает не только пища животного происхождения, уточнил в разговоре с «Известиями» священнослужитель Филипп Ильяшенко, занимающий должность проректора в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ). Согласно его заявлению, из рациона в эти дни следует исключить все молочное и мясное. Однако перечень ограничений этим не исчерпывается.

По информации священнослужителя, верующим также запрещено ссориться, сквернословить и намеренно задевать других людей, подчеркнул он.

«В дни поста надлежит следовать заповедям и духовно совершенствоваться. Единение с Богом достигается путем ограничения себя в плане развлечений, в том числе вкусной пищей, мирскими утехами и заботами. В дни поста следует сосредоточиться на духовном совершенствовании себя. Категорически нельзя ссориться, браниться, обижать кого-либо», — предостерег священник.

В эти дни под строгий запрет попадает и таинство венчания: как пояснил священник, опираясь на церковные каноны, брак не освящается в период действия многодневных постов. Кроме того, верующим советуют воздержаться от громких праздничных мероприятий, участия в азартных играх, а также полностью отказаться от спиртных напитков и табака. Исключение делается лишь для небольшого объема вина — его разрешают употребить по субботам и воскресеньям, сообщил он.

«Как и другие посты, Петров пост — это время, которое дается нам для того, чтобы внимательнее посмотреть на самих себя, найти что-то, требующее улучшения, и постараться это исправить», — подытожил священник.

Петров пост, как уточнил священнослужитель, относится к категории «нестрогих». Для верующих установлено правило отказываться от мяса, молочной продукции и куриных яиц. Однако, в отличие от других периодов воздержания, в большинство дней поста разрешено употреблять в пищу рыбу, а также растительное масло, сообщил он.

«С точки зрения пищевых ограничений Петров пост считается наименее строгим, так как в отличие от других постов в него можно есть рыбу и пить вино», — объяснил священник.

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