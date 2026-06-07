Васильевский остров против Всеволожска: как равнинный рельеф спасает Ленобласть от смога

Вопреки стереотипам о безупречной экологии Ленинградской области, некоторые ее районы вплотную приблизились к показателям загрязнения Санкт-Петербурга. Издание «ДП» на основе свежих данных Комитета по природным ресурсам (КПР) зафиксировало превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в Кингисеппе, Выборге и Луге. Выяснилось, почему городские леса не справляются с автотранспортом и какую неожиданную роль в очистке атмосферы играют областные болота, пишет «Деловой Петербург».

Топ-3 самых загрязненных городов региона

Официально Комитет по природным ресурсам Ленобласти оценивает общий уровень загрязнения атмосферы в регионе как «низкий». Однако регулярный мониторинг стационарных постов и мобильных лабораторий выявил три явных аутсайдера, где среднегодовые показатели по взвешенным веществам (пыли и микрочастицам) вышли за рамки гигиенических нормативов:

Кингисепп — абсолютный антилидер региона. Концентрация взвешенных веществ здесь достигла 1,1 ПДК.

Выборг — показатели вплотную подошли к критической черте и составили 0,9 ПДК.

Луга — также фиксирует пороговые 0,9 ПДК.

Эта же тройка городов возглавляет антирейтинг по концентрации диоксида азота (0,6 ПДК). В то же время специфические промышленные загрязнения распределились по другим точкам: в Светогорске отмечен повышенный уровень оксида углерода (0,3 ПДК), а в Киришах — аммиака (0,4 ПДК).

Для сравнения: в Санкт-Петербурге средняя концентрация взвешенных веществ держится на уровне 0,9 ПДК, но в моменте (например, в Василеостровском районе) может подскакивать до 1,8 ПДК. Близость областных городов к единице означает, что вредные вещества в их воздухе присутствуют постоянно и в объемах выше нормы.

Почему официальные отчеты расходятся с жалобами жителей

Граждане часто жалуются на экологию, опираясь на сильные неприятные запахи, однако эксперты напоминают: запахи в РФ практически не регламентируются законом. Вонь может формироваться смесью газов, каждый из которых по отдельности не превышает нормативов ПДК. В то же время смертельно опасный угарный газ вообще не имеет запаха и цвета.

Огромную проблему для экологии Ленобласти представляет транспортный поток. Специалисты предупреждают:

Возле обычных региональных дорог собирать грибы, ягоды и яблоки можно на расстоянии не ближе 50 метров от обочины.

Вдоль крупных федеральных трасс зона интенсивного токсичного загрязнения может растягиваться до 1 километра в обе стороны.

При этом надежда на пригородные леса сильно преувеличена. Согласно исследованиям ученых МГУ, пригородный лесной массив способен поглотить и нейтрализовать не более 4% от общего объема токсичных выбросов города. С чем деревья справляются отлично — так это с механической фильтрацией пыли, задерживая от 50 до 70 тонн взвешенных частиц на один гектар.

Болота и Ладога: главные природные фильтры Ленобласти

Ленинградской области повезло с равнинным рельефом и низким расположением относительно уровня моря — это гарантирует отличный воздухообмен, быструю «продуваемость» городов ветрами и эффективное сгорание автомобильного топлива без образования избыточной сажи. Но ключевыми санитарами атмосферы выступают вовсе не сосновые боры, а водные экосистемы.