«Случайно ошиблись там, где всегда получалось»: разработчик ЕГЭ назвал главные ловушки на экзамене по математике

Разработчик контрольных измерительных материалов для Единого государственного экзамена по математике, научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко в интервью РБК поделился рекомендациями для выпускников, которым предстоит сдавать этот предмет. Основной экзамен по математике состоится в понедельник, 8 июня.

По словам Ященко, для успешной сдачи необходимо хорошо выспаться накануне, грамотно распределить время при выполнении заданий и сохранять веру в собственные силы.

«Экзамен по математике на все сто — это экзамен не на сто баллов, это экзамен на сто процентов», — отметил он.

Специалист также посоветовал школьникам ориентироваться на тот результат, который соответствует их реальному уровню подготовки.

«Что касается подготовки по математике, мой вам совет: поверьте моему опыту, решайте совсем немного в последний день задачи первой части, причем в первую очередь задачи, которые у вас получаются, и не переходите на задачи, которые решаете с трудом. Тогда вы будете больше уверены в своих силах и не потеряете обидных баллов. И решение таких задач — это и хорошая зарядка в воскресенье утром, ну, конечно, не надо решать задачи в день экзамена», — отметил он.

Во время самого экзамена Ященко рекомендует не пренебрегать черновиками и обязательно записывать все промежуточные вычисления и действия.

«Самая популярная ошибка на экзамене — это неправильно прочитанные условия, на втором месте — арифметические ошибки, в большинстве случаев связанные с действиями в уме. Когда вы уже четко видите, что осталось доделать, буквально одна строчка, делаете в уме, пишете ответ, а потом оказывается, что вы случайно ошиблись там, что у вас всегда получалось», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ФИПИ разобрал ошибку в ударении и проверяет жалобы на задание по литературе.