Почему педагог из Сочи отказалась от Черного моря в пользу подмосковного села и как игра помогает ей в обучении

В Подмосковье очень ценят учителей. С особенной заботой правительство Московской области опекает тех, кто выбрал для себя служение школе и детям в отдаленных территориях. Наша сегодняшняя героиня прибыла в маленькое село в Одинцовском округе по федеральной программе «Земский учитель». Почему село Каринское оказалось для Светланы Нечаевой слаще курортного города Сочи, за что второклассница-дочка влюбилась в местный школьный автобус и как односельчане заботятся о новой учительнице, она рассказала нашему корреспонденту.

КОВАРНАЯ МИМОЗА

На западе Одинцовского округа, за Звенигородом, есть небольшое село Каринское. Оно славится богатой историей, насчитывающей почти семь веков, и самым длинным подвесным пешеходным мостом в Подмосковье. Здесь хорошо дышится, мечтается и живется. Неудивительно, что в последнее время в эти места активно потянулись семьи с детьми. Ведь отличная школа в селе тоже имеется.

В этом году педагогический коллектив Саввино-Каринской средней общеобразовательной школы усилился новым специалистом. На сельскую территорию прибыла работать учитель английского языка Светлана Нечаева.

В родном городе Сочи у преподавателя была очень насыщенная профессиональная жизнь. Педагог вела английский в юридическом университете и колледже, давала уроки психологии, проводила языковые поездки для школьников. И при всем этом отчаянно мечтала уехать.

«Всему виной была мимоза. У меня очень сильная аллергия на это растение, а на Черноморском побережье оно цветет с декабря по май. Снег там – гость редкий, выпадает раз в несколько лет», - улыбается учитель.

МОРЕ, ПРОЩАЙ!

Каждый год в первый месяц зимы жизнь Светланы Нечаевой становилась невыносимой. Устав бороться с аллергией с помощью лекарств, она решила уехать от нее подальше и начала изучать регионы, предлагающие релокацию по программе «Земский учитель».

Одним из важных пунктов для педагога была зарплата. В Подмосковье она оказалась значительно выше, чем в других регионах страны. Перед тем как сделать окончательный выбор, Светлана созвонилась с руководством Саввино-Каринской школы.

Разговор получился теплый, душевный, учителю пообещали всяческую поддержку. Так что этим летом она сказала морю прощай, взяла в охапку восьмилетнюю дочку и отправилась навстречу новому этапу своей жизни.

КАРЕТА ПОДАНА

С 1 сентября каждое буднее утро в жизни Светланы Нечаевой начинается с радостного возгласа дочки: «Мама, автобус приехал!» Они выходят из дома, садятся в канареечного цвета школьный автобус и отправляются собирать учеников.

«В Сочи такого не было. Мы всегда добирались в школу самостоятельно, а тут за тобой приезжает «карета» – это очень удобно, приятно и приводит дочку в восторг», – рассказывает она.

Коллектив в школе небольшой, молодой и активный – каждый здесь буквально горит своим делом. Очень благодарна Светлана Нечаева руководству за то, что помогли быстро решить все важные бытовые вопросы.

«А еще 1 сентября мне позвонили из Министерства образования Московской области. Поздравили с праздником, спросили, как я устроилась, нужна ли какая-то помощь. Было очень неожиданно и приятно», – улыбается учитель.

ТОНКИЙ ДИАЛОГ

За месяц работы Светлане Нечаевой удалось отлично поладить со школьниками и выстроить тонкий диалог. Высоко оценили ученики и коммуникативную методику, которую преподает педагог.

«Я работаю с детьми в игровой форме, через диалог, монолог, в непринужденном формате. Это помогает им быстро схватывать и усваивать материал», – поясняет педагог.

Говорит на уроках учитель и о важности изучения иностранных языков. О том, как влияют они на творческий и личностный рост, какие возможности дают для самовыражения и развития.

В свободное время Светлана Нечаева любит изучать вместе с дочкой Звенигород, посещать храм при Саввино-Сторожевском монастыре, лакомиться монастырской выпечкой и квасом.

«И село Каринское, и сам Звенигород – удивительно светлые, одухотворенные места. И люди здесь живут тоже душевные. Меня сердечно поразило отношение продавцов в магазинах. Сколько мне надарили угощений как новому клиенту, просто не счесть», – признается Нечаева.

В лавке с осетинскими пирогами учительницу с дочкой угостили сочниками, в рыбном магазине просто так выдали копченую скумбрию и записали в группу постоянных клиентов.

«Теперь дело за малым – оформить в следующем году ипотеку на собственный домик, и все мечты будут исполнены», – признается она.