Почему у томатов опадают цветки и что делать: советы агронома

Каждый огородник мечтает о щедром урожае томатов. Однако случается так, что кусты вымахивают мощными, листва — сочной и зеленой, цветков распускается великое множество, а завязей нет. Или еще обиднее: только появились бутоны, как они начинают желтеть, сохнуть и осыпаться на землю. В чем причина и как исправить ситуацию, корреспонденту REGIONS рассказал подмосковный агроном Леонид Суровцев.

Корень всех проблем — ошибки в уходе

По словам специалиста, причин, по которым томаты сбрасывают цветки, несколько, и почти всегда виноваты не капризы сорта, а сами дачники — точнее, их промахи в агротехнике.

Самой частой ошибкой эксперт называет неправильный полив. Многие огородники поливают грядки часто, но малыми порциями, смачивая лишь самый верхний слой почвы. Между тем корневая система томата уходит глубоко, и поверхностного увлажнения ей катастрофически не хватает. Растение испытывает стресс и в целях выживания сбрасывает цветки, жертвуя будущим урожаем ради сохранения жизнеспособности.

Жара и влажность — враги опыления

Вторая распространенная причина — аномально высокая температура. Томаты любят тепло, но всему есть предел: когда столбик термометра переваливает за +30 °C, пыльца теряет жизнеспособность, склеивается и не может опылить цветок. В результате бутон засыхает и опадает, так и не сформировав завязь. В теплицах эта проблема стоит особенно остро — воздух там прогревается сильнее, чем на открытых грядках.

Но и слишком низкие температуры губительны. Если ночью градусник опускается ниже +13 °C, рост пыльцевой трубки замедляется, и оплодотворение не наступает. Слишком высокая влажность воздуха (свыше 80%) также мешает опылению: пыльца намокает, становится тяжелой и клейкой, не может перенестись с цветка на цветок. В теплицах особенно важно проветривать после полива, держать двери и форточки открытыми, не допуская парникового эффекта.

Загущение и недостаток света

Еще один фактор, который агроном называет критичным, — загущенность посадок. Если кусты посажены слишком близко друг к другу, они затеняют соседей, и цветки без достаточного количества света тоже опадают. Поэтому необходимо своевременно проводить пасынкование и удалять лишние побеги, чтобы растение направляло питательные вещества не на зелень, а на цветение и завязи.

Правильные подкормки — ключ к успеху

Чтобы цветки не осыпались, томатам требуется сбалансированное питание. До начала цветения дают азотные удобрения для наращивания зеленой массы. Но как только появляются первые бутоны, азот убирают и переходят на фосфорно-калийные подкормки. Именно эти элементы отвечают за цветение, завязывание и созревание плодов. При их дефиците опыления не происходит, и цветки опадают.

Агроном рекомендует использовать калийную селитру, сульфат калия или древесную золу. Золу можно рассыпать сухой под кусты (по 2–3 столовые ложки под каждое растение) или приготовить зольный настой: стакан золы на ведро воды, настоять сутки и поливать под корень. Это одновременно и питание, и защита от болезней.

Также полезны внекорневые обработки — опрыскивание по листьям раствором борной кислоты. Бор стимулирует цветение и способствует образованию завязей.

Помощь в опылении и борьба с болезнями

В открытом грунте опыление обеспечивают ветер и насекомые. В теплице этих естественных помощников нет, поэтому дачникам приходится брать дело в свои руки. Утром можно аккуратно потрясти кусты или пройтись по цветкам мягкой кисточкой, перенося пыльцу с одного цветка на другой. Простая процедура значительно повышает урожайность.

Не стоит забывать и о болезнях с вредителями — ослабленные пораженные растения тоже сбрасывают бутоны. Поэтому важно соблюдать севооборот и вовремя обрабатывать посадки от грибковых инфекций и насекомых.

Что делать, если цветки уже опали

Если неприятность уже случилась, Леонид Суровцев советует не паниковать, а действовать быстро. Первым делом удаляют все засохшие кисти и слабые бутоны — так растение направит силы на оставшиеся. Затем проводят срочную подкормку калием и фосфором, опрыскивают кусты борной кислотой — это стимулирует появление новых цветков. И обязательно нормализуют полив: почва должна быть влажной на глубину корней, поливают обильно, но только утром или вечером, когда нет палящего солнца. После полива рыхлят землю вокруг кустов, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

«Если цветки осыпались, не отчаивайтесь. Уберите пустые кисти, подкормите золой, опрыскайте бором. И ждите. Томаты — пластичная культура, они восстановятся, если дать им время и правильный уход. Главное — не совершать тех же ошибок: не переливать, не перегревать и не давать голодать. И тогда урожай обязательно будет. Я это знаю по своему многолетнему опыту», — подводит итог Леонид Суровцев.

Томаты — культура отзывчивая, и при грамотном подходе они прощают даже серьезные оплошности. Главное — вовремя заметить проблему, устранить причины и обеспечить растениям комфортные условия для цветения и плодоношения.