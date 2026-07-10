На автобусах «Мострансавто», следующих до аэропортов, с начала года зафиксировали свыше 5,4 млн поездок

На автобусах АО «Мострансавто», следующих до аэропортов столичного региона, с начала 2026 года зафиксировали свыше 5,4 млн поездок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток увеличился на 7%. Предприятие обслуживает 16 маршрутов, следующих к воздушным гаваням», — отметили в министерстве.

Наибольшее число поездок зафиксировали на автобусах маршрута № 21, следующих из Лобни до Шереметьево, — более 1,4 млн. На втором месте — маршрут № 30 от Домодедово до одноименного аэропорта, на третьем — маршрут № 308 от аэропорта Домодедово до московской станции метро «Домодедовская». На этих маршрутах зафиксировали около 930 тыс. и более 563 тыс. поездок соответственно.

В большинстве случаев пассажиры оплачивали проезд банковскими картами — так были оплачены более 2,4 млн поездок. Социальными картами оплатили свыше 1,8 млн поездок, «Стрелкой» и «Тройкой» — более 1 млн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Сбер внедрит оплату проезда по геопозиции в транспорте региона.