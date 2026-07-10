Стало известно, какие пластические операции перенесла Хлои Кардашьян

Пластический хирург Энтони Юн поделился профессиональным мнением о внешности 42-летней Хлои Кардашьян. В интервью изданию RadarOnline доктор сравнил ее снимки 2008 года, когда звезде было 24 года, и 2011 года. Тогда, по его словам, лицо Хлои выглядело естественно, без явных признаков вмешательств.

Однако позже, отметил хирург, черты стали более стройными и рельефными. Он предположил, что это могло быть результатом субментальной липосакции — процедуры по удалению жира из подбородка, а также инъекций ботокса в жевательные мышцы и лоб. Юн считает, что первые значительные изменения начались, когда Хлое исполнился 31 год.

Энтони также высказал мнение, что Хлои неоднократно делала ринопластику и добавляла филлеры в область щек, из-за чего изменился общий контур лица.

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