В Подольске завершится выдача ключей собственникам квартир второй очереди ЖК «Новая Щербинка»

В Подольске завершается выдача ключей собственникам квартир второй очереди ЖК «Новая Щербинка» от девелоперской компании «Квартал-инвестстрой», жилые дома № 18 и № 20 расположены на улице Рахманинова. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что в корпусе № 18 ключи получили более половины собственников. Выдача ключей в корпусе № 20 завершена. Новостройки комфорт-класса жилой площадью почти 16,5 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию во II полугодии 2025 года. В них разместили 649 квартир и 378 кладовых помещений на подземном уровне.

Вблизи есть новая школа и детский сад, еще один детский сад находится на стадии строительства. На дворовых территориях, закрытых от машин, оборудованы зоны отдыха, благоустроены детские и спортивные площадки.

Квартал реализуют в три этара, в третьей очереди планируется строительство девяти домов с коммерческой инфраструктурой на первых этажах, а также торгово-офисного центра и второго наземного паркинга.

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