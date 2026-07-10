Проверки состояния площадок «Мегабак» стартовали в Московской области

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проверят состояние площадок «Мегабак» в Подмосковье.

В регионе насчитывается свыше 50 площадок «Мегабак» в 52 округах. Из них специалисты осмотрели уже 30.

В рамках проверки оценивают санитарное состояние площадок, наличие ограждений, соблюдение единых стандартов оформления, наличие парковки, работоспособность камер видеонаблюдения, соблюдение графика работы.

«По итогам обходов будет составлен рейтинг округов в зависимости от состояния локаций, а также сформирован чек-лист поручений с указанием сроков их выполнения. Осмотры планируем завершить до середины июля, — рассказал глава министерства Игорь Даниленко.

За все время реализации проекта «Мегабак» в Подмосковье было собрано свыше 530 тыс. кубометров отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе модернизируют еще более 1 тыс. контейнерных площадок.