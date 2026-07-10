Королевские офтальмологи проводят сложные операции с использованием новейших технологий

В мае этого года в отделении офтальмологии стационара филиала «Юбилейный» в Королевской больнице заработало новое высокотехнологичное лазерное оборудование. Теперь пациенты с диагнозами вторичная катаракта и глаукома получают шанс на восстановление зрения. Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

С момента введения в эксплуатацию нового аппарата было проведено 58 успешных операций. Каждая из операций вернула пациентам не только зрение, но и качество жизни, независимость и уверенность в завтрашнем дне. Благодаря инновационным методам хирургам удается проводить процедуры быстро и эффективно.



Одним из ключевых преимуществ лазерных технологий является скорость получения результатов. Например, при лечении вторичной катаракты (лазерная капсулотомия) пациенты начинают ощущать улучшение уже через 15 минут после операции: уходит туман, цвета становятся ярче, а контуры предметов вновь обретают четкость. Также оборудование позволяет экстренно снижать внутриглазное давление при острых приступах глаукомы, что помогает избежать дальнейшего прогрессирования болезни и сохранять зрительные функции на многие годы.



В настоящее время в отделении работают пять высококвалифицированных офтальмохирургов, прошедших специальное обучение и освоивших современные методики лазерных операций. Теперь жители Королёва могут получать высококачественную офтальмологическую помощь.