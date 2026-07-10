«Он контролировал ее лечение и забирал телефон»: подруга Жанны Фриске обвинила Шепелева в манипуляциях

Одна из подруг покойной певицы Жанны Фриске, Екатерина Штерн, прервала многолетнее молчание, сообщает The Voice. Она рассказала о последних месяцах жизни артистки и о том, как телеведущий Дмитрий Шепелев, по ее словам, контролировал лечение артистки и ограничивал ее общение с близкими.

Штерн заявила, что они с другими приятельницами Жанны долго обещали не высказываться публично о семейных конфликтах, но теперь она решила пролить свет на ситуацию.

Фото: [ Екатерина Штерн и Жанна Фриске/соцсети ]

Екатерина опровергла информацию о том, что Жанна заболела раком из-за экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По ее словам, певица забеременела сыном самостоятельно. Это же неоднократно подтверждала родная сестра Жанны — Наталья Фриске.

В окружении певицы Шепелева считают недобропорядочным. По словам Штерн, он вел себя хитро и манипулировал Жанной, которая ему верила.

Фото: [ Дмитрий Шепелев/скриншот видео ]

«Жанна ему верила. Он в уши дул такое, все, что она хотела слышать. Где-то она понимала, но выбирала верить. Так совпало время. Ей было под 40, она хотела ребенка. Все сложилось. И он так красиво все делал. Это змея, невероятно хитрый, жуткий артист», — заявила подруга покойной певицы.

По ее словам, телеведущий контролировал Жанну, забирал телефон, не давал близким возможности предлагать альтернативные варианты лечения. Более того, отметила Штерн, состоятельные люди предлагали певице помощь и были готовы даже оплатить ее лечение в лучших клиниках мира, но Шепелев не позволил этого сделать.

«Он отвез Жанну в Германию. Когда девочки туда приехали, говорили: "Наша Жанна лежит так, будто всем селом собирали по сто рублей на лечение"», — рассказала Екатерина.

Она добавила, что телеведущий отказывался от любой помощи с лечением Фриске, и сам решал, как оно будет проходить.

Конфликт вокруг семьи Фриске и обстоятельства ее смерти остаются одной из самых обсуждаемых тем. Накануне отец певицы Владимир Фриске назвал Шепелева «трусливым и мерзким человеком» из-за того, что тот ограничивает общение с внуком и не появляется на могиле покойной дочери.