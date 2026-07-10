Генич обиделся на непризнание его лучшим комментатором: хочет уйти с «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оставил раздраженный пост в соцсетях после церемонии «Герои РПЛ». Генича назвали лучшим журналистом/блогером, но приз лучшему комментатору достался его коллеге Роману Нагучеву.

Генич нелицеприятно высказался о голосовании за приз лучшему комментатору, но затем удалил пост. Видимо, продолжая оставаться в нелучшем расположении духа, он отвечал в комментариях на реплики подписчиков.

Генич признался, что не испытывает радости за коллегу и считает, что никто недостоин награды, кроме него. Комментатор заявил, что пора уходить с «Матч ТВ». Он сказал, что откажется от работы на матче Испания — Бельгия, поскольку чемпионат мира его не интересует.

Накануне РПЛ провела церемонию награждения лучших по итогам прошлого сезона. Лучшим игроком прошлого сезона был признан нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, лучшим тренером — Сергей Семак, в седьмой раз приведший «Зенит» к победе в чемпионате.