Подмосковный омбудсмен объяснила, может ли бабушка оформить отпуск по уходу за ребенком

Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает возможность оформить отпуск по уходу за ребенком не только матери, но и отцу, бабушке, деду, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Мытищ.

По ее словам, эта возможность не зависит от степени родства и совместного проживания указанного лица с родителями (родителем) ребенка. Отпуск предоставляют до достижения ребенком возраста трех лет. Для его оформления нужно написать заявление работодателю, а также приложить необходимые документы (в том числе свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий родство с ним). За работником при этом будет сохранено место работы (должность), отпуск засчитывается в трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости).

«Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается со дня предоставления указанного отпуска до достижения ребенком возраста полутора лет. Размер такого пособия для застрахованных лиц составляет 40% среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — сказала Фаевская.

Право на получение пособия по обязательному социальному страхованию сохраняется и в случае, если родственник, который ухаживает за ребенком, выходит на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет или в период указанного отпуска работает у другого работодателя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.