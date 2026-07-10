Более 120 тыс. звонков приняли специалисты кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала года

«Если у будущих родителей возникают дополнительные вопросы, всегда можно позвонить в наш кол-центр — он работает с 2019 года, и за это время операторы обработали более 1,3 млн звонков, а с начала этого года — уже свыше 120 тыс.», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.