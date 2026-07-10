Более 120 тыс. звонков приняли специалисты кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала года
В кол-центре «Стань мамой в Подмосковье» с января приняли более 120 тыс. звонков
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Более 120 тыс. звонков приняли специалисты кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Если у будущих родителей возникают дополнительные вопросы, всегда можно позвонить в наш кол-центр — он работает с 2019 года, и за это время операторы обработали более 1,3 млн звонков, а с начала этого года — уже свыше 120 тыс.», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Кол-центр работает каждый день с 08:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Специалисты расскажут, какие документы необходимы для поступления в роддом, доступных выплатах и т. д.
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