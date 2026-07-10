В Подмосковье многодетные семьи подали более 16,6 тыс. заявлений на получение выплаты

С начала 2026 года за ежегодной выплатой многодетной семье в Подмосковье обратились свыше 16,6 тыс. раз, оформить ее можно на региональном портале госуслуг в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для получения услуги нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Подать заявление может один из родителей или законных представителей детей. На денежную выплату в размере 7 тыс. рублей могут рассчитывать многодетные семьи, в которых воспитываются школьники, обучающиеся в государственных образовательных организациях Московской области. Доход на каждого члена семьи при этом не должен превышать прожиточного минимума в регионе.

В ведомстве напомнили, что в случае, если жители уже получают услуги в проактивном режиме, подача отдельного заявления не требуется.

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