На старом фото чемпионата мира 1962 года нашли смартфон: что на самом деле оказалось в кадре

Старый снимок с чемпионата мира 1962 года разошелся по соцсетям из-за детали, похожей на мобильный телефон, пишет Daily Mail. На фото капитан сборной Бразилии Мауро Рамос празднует победу на турнире в Чили, а прямо под ним в толпе стоит человек с предметом, который многие приняли за смартфон-раскладушку.

Пользователи начали шутить и спорить о «путешественнике во времени»: первый настоящий раскладной телефон — Motorola StarTAC — появился только в 1996 году. Некоторые обратили внимание и на то, что Рамос словно смотрит прямо на этот странный предмет.

Но у загадки есть куда более логичное объяснение. При внимательном рассмотрении видно, что зритель держит не телефон, а коробочную камеру — простое прямоугольное устройство, популярное в XX веке. Под определенным углом такая камера действительно может напоминать старый мобильник.

Можно вспомнить, что похожие споры уже возникали вокруг снимка 1943 года из Рейкьявика. На нем мужчина среди солдат держит что-то у уха, из-за чего его тоже называли «путешественником во времени». Скептики, впрочем, предполагали, что он просто чешет ухо, проверяет часы или держит небольшой радиоприемник. Подробнее — в материале издания «Подмосковье сегодня».

История с фото 1962 года, скорее всего, тоже говорит не о машине времени, а о том, как современные зрители видят знакомые гаджеты там, где их еще не могло быть.