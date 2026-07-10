Парниковый эффект под дождевиком: почему бюджетные модели опасны для кожи

Ношение дождевика может обернуться серьезными кожными проблемами — от раздражения до акне и дерматита. Об этом предупредила дерматолог Василина Миронова в интервью интернет-изданию «Абзац».

По словам врача, опасность кроется в материалах: большинство бюджетных моделей делают из полиэтилена, ПВХ или других синтетических полимеров, которые почти не пропускают воздух. В результате под одеждой создается парниковый эффект — кожа не дышит, усиливается потоотделение, нарушается естественный воздухообмен. Это провоцирует воспаления и высыпания, особенно если дождевик надет на голое тело или тонкую футболку.

«Создается эффект парника — замкнутое пространство, где кожа постоянно находится во влажной и теплой среде. Это идеальные условия для размножения бактерий и грибков. Также это нарушение гидролипидной мантии, потому что повышенная влажность и потливость могут разрушать естественный защитный барьер кожи. Кроме того, при прямом контакте с синтетикой усиливается трение, что может привести к микротравмам, покраснениям и воспалениям. Помимо всего прочего, материал дождевика накапливает пот, грязь и кожное сало, превращаясь в питательную среду для микроорганизмов. И конечно, могут возникнуть акне и высыпания», — прокомментировала Миронова.

Чтобы избежать проблем, Миронова советует выбирать качественные мембранные ткани — они одновременно защищают от влаги и позволяют коже дышать. Кроме того, дождевик лучше носить поверх хлопковой или льняной одежды: натуральные материалы впитывают влагу и уменьшают трение.

При любых признаках дискомфорта — зуде, покраснении, жжении — следует немедленно снять дождевик и обратиться к специалисту. Врач подчеркивает: выбор непромокаемой одежды — это вопрос не только удобства, но и здоровья, поэтому на качестве экономить не стоит.

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