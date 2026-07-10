Сафонов признался, что начал забывать русские слова
Голкипер ПСЖ Сафонов: «Начал учить французский и стал забывать русские слова»
Фото: [соцсети Матвея Сафонова]
Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов в выпуске шоу «Натальная карта» рассказал ведущим Олесе Иванченко и Дмитрию Журавлеву о своей языковой проблеме.
Футболист признался, что начал активно учить французский язык, и из-за этого совсем забыл английский, а порой не может вспомнить простые русские слова.
«Был момент, когда я год не приезжал в Россию, и, когда я сюда приехал, я некоторые слова просто забывал. Я сижу в ресторане и пытаюсь вспомнить слово „грибы“, я говорю: „Mushrooms“. Я не могу просто вспомнить, потому что я сконцентрирован на обучении», — рассказал Сафонов.
Матвей Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года. За два сезона в составе парижского суперклуба российский голкипер завоевал восемь трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов.
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