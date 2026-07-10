ДНК отпечаталась в стенах пещер: следы древних людей нашли прямо на камне

Ученые впервые обнаружили древнюю человеческую ДНК, сохранившуюся на стенах пещер в течение тысяч лет, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в Nature Communications. Это открывает новый способ изучать наскальное искусство, которое раньше было трудно напрямую связать с его создателями.

Международная команда в рамках проекта First Art изучила 24 панели с наскальными изображениями в 11 пещерах Испании и Португалии. Исследователи взяли 120 образцов со стен, а также изучили отложения с пола и окрашенную охрой птичью кость, которую могли использовать как своеобразный распылитель краски.

Человеческую ДНК нашли только в пяти образцах, причем лишь два содержали исключительно человеческий генетический материал. Авторы предполагают, что он мог попасть на стены от потных рук, слюны или других следов контакта. Еще три образца содержали также ДНК животных и могли быть занесены водой.

Эволюционный антрополог Альба Боссомс Меса из Института Макса Планка подчеркнула, что эти следы пока нельзя напрямую связать с авторами рисунков. Но сам факт сохранения ДНК на камне уже важен.

Один из наиболее интересных образцов из испанской пещеры Коварон оказался связан с современными людьми западноевропейского охотничье-собирательского генетического кластера. Теперь ученые надеются понять, какие пещеры, стили и техники лучше сохраняют такие следы.