Екатерина Шкуро раскрыла личность жениха

Победительница шоу «Сокровища императора» Екатерина Шкуро объявила о примирении с бывшем мужем — с хоккеистом Дмитрием Козловым, и о скорой помолвке, сообщает Teleprogramma.org. Пара решила дать своему союзу еще одну попытку.

Накануне Шкуро заявила, что ей сделали предложение. Детали актриса раскрывать не стала, отметив, что расскажет все позже. Как оказалось, предложение руки и сердца ей вновь сделал Козлов, в браке с которым она родила двоих детей.

«Многие говорят: „Главное — сохранить отношения“. А я поняла другое. Иногда сохранить невозможно. Иногда их нужно отпустить. Чтобы однажды создать новые. Уже с тем же человеком. Но совершенно другими людьми», — отметила Шкуро.

Пара представила историю примирения в формате видеоролика. В нем их трехлетняя дочь рисует семейный портрет и вручает его матери, а в этот момент появляется Дмитрий с букетом цветов и игрушками для детей. Далее супруги проводят время с детьми, а в финале нежно целуются.

Подписчики пары радостно отреагировали на эту новость. Они признались, что переживали за семью и теперь счастливы видеть «светлый финал» этой истории. Многие пожелали Екатерине и Дмитрию сохранить гармонию и построить крепкий брак, несмотря на трудности.

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