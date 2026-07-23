Алкоголь и наркотики: саудовского принца нашли в ванной элитного отеля мертвым

Роскошный номер в центре Лондона стал местом гибели одного из представителей саудовской королевской семьи — 29-летнего принца нашли мертвым в собственной ванной. Вскрытие шокировало даже бывалых судмедэкспертов: коктейль из наркотиков и спиртного оказался смертельнее любого врага. Об этом сообщает The Telegraph.

Британская пресса опубликовала сенсационные подробности инцидента, который произошел еще в ноябре прошлого года, но долго держался в тайне. Уборщик элитной гостиницы в фешенебельном районе Кенсингтон обнаружил тело молодого человека, который приходился дальним родственником действующему королю Саудовской Аравии.

Принц снимал дорогой номер, но его жизнь оборвалась в одиночестве — анализ крови показал запредельную концентрацию алкоголя и наркотических веществ, вызвавших остановку сердца.

Следствие установило, что в день смерти принц принимал сразу несколько видов запрещенных препаратов в сочетании с крепким алкоголем.

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