Вы умираете каждую ночь: сомнологи раскрыли привычку, которая превращает отдых в пытку

Вы ложитесь в постель, открываете любимый мессенджер или новостную ленту — и считаете, что расслабляетесь. Американские сомнологи бьют тревогу: эта безобидная рутина на самом деле убивает ваш сон, причем по двум фронтам сразу. Об этом сообщает US Weekly.

Врач-терапевт и сомнолог Джеймс Роули вместе с экспертом по циркадным ритмам Джейми Зейтцером развенчали главный миф вечернего досуга. Многие уже знают, что излучение экранов подавляет выработку мелатонина и сбивает внутренние часы. Но, как выяснилось, это лишь вершина айсберга. Самое коварное — сам контент, который мы потребляем перед сном.

Если вы читаете новости, особенно тревожные, ваш мозг вместо того, чтобы замедляться, входит в состояние боевой готовности. Стресс, беспокойство, переживания — все это не дает погрузиться в глубокую фазу восстановления, без которой организм превращается в развалину.

Ранее стало известно, что ни свекла, ни шоколад не чистят сосуды.