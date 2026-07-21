«Моя дочь не умеет ничего: ни приготовить ужин, ни пришить пуговицу» — эту фразу психологи слышат от родителей все чаще. И речь идет не о школьницах, а о взрослых девушках 20–25 лет, которые панически боятся подойти к плите и понятия не имеют, как стирать цветные вещи. Откуда взялось это поколение принцесс и кто в ответе за его появление, корреспонденту REGIONS рассказала психолог Елена Морганюк.

Главная причина — гиперопека

По словам специалиста, корень проблемы — в гиперопеке и неготовности родителей вовремя отпустить ребенка во взрослую жизнь. Мамы и папы слишком долго делают все за дочерей: убирают, готовят, решают их проблемы. В результате вырастают девушки, которые не умеют заботиться о себе и испытывают страх перед самостоятельностью.

Психолог отмечает, что такое поведение формируется годами. В семьях, где дочь оберегают от любых трудностей, делают за нее домашние задания, решают бытовые вопросы, у нее просто не формируется чувство ответственности за собственную жизнь.

Другие причины формирования беспомощности

Помимо гиперопеки, Морганюк выделяет еще несколько факторов. Некоторые мамы стремятся вырастить «идеальную дочь» — красивую, послушную, отличницу, но при этом не обремененную бытом. Они не учат девочек готовить или убирать, считая, что это не главное.

Также часто девушки не умеют планировать свои дела. Приготовление еды для них — это не просто пожарить яйца, а целая цепочка действий: спланировать меню, купить продукты, рассчитать время. Если этому не учили в детстве, задача становится непреодолимой.

Кроме того, за внешней беспомощностью часто скрывается страх ошибки. Девушки боятся, что у них не получится, что их осудят или высмеют. Они предпочитают ничего не делать, чем сделать плохо.

Реальные истории из жизни

Психологи приводят конкретные примеры. Взрослая девушка 24 лет не знает, как стирать цветное белье, но боится спросить, потому что стыдно. Она живет с родителями, потому что там «все есть», не работает полную неделю, ссылаясь на усталость, и мечтает о муже-добытчике, который примет ее такой, какая есть.

Другая история: мама делала за дочку все домашние задания в школе, чтобы облегчить ей учебу. Дочь окончила школу с золотой медалью, но не умеет самостоятельно писать рефераты, искать информацию и принимать решения. Она привыкла, что за нее все делают другие.

По мнению психолога, эти девушки живут в иллюзии, что мир обязан их обслуживать. Однако реальность быстро разбивает эту иллюзию. К 30 годам многие из них либо вынужденно взрослеют, либо навсегда остаются принцессами, зависящими от родителей или мужчин.

«За этой беспомощностью часто стоит глубокий страх: „А вдруг у меня не получится? А вдруг меня осудят?“ Они так и не научились пробовать и ошибаться, потому что в детстве любая ошибка была поводом для критики», — объясняет Елена Морганюк.

Можно ли все исправить

Да, если есть осознание проблемы и желание меняться. Однако важно понимать: девушки-принцессы не просто избалованы или ленивы — они действительно страдают от своей беспомощности. Они хотят быть самостоятельными, но не знают, с чего начать. Любая бытовая задача вызывает у них тревогу и страх. Им кажется, что они никогда не научатся, потому что слишком долго жили с убеждением, что кто-то решит все за них.

Психолог подчеркивает, что за этой внешней избалованностью скрывается глубокая внутренняя боль: девушки чувствуют себя никчемными, им стыдно за свое неумение, но признаться в этом еще страшнее. Исправлять ситуацию нужно не с изучения рецептов, а с осознания: жить так больше невозможно. Эта неспособность — не «милая черта», а проблема, которая мешает строить карьеру, отношения и полноценную жизнь.

Шаги к самостоятельности

Для тех, кто готов меняться, Морганюк предлагает конкретные шаги.

Первый — начать с малого. Освоить один навык в неделю: приготовить яйцо, зашить пуговицу, составить список покупок. Постепенно добавлять новые задачи. Не бояться пробовать — даже если что-то не получится, это станет опытом.

Второй — перестать бояться ошибок. Ошибки — это часть процесса обучения. Если что-то не вышло, вы ничего не потеряли, кроме страха. Каждая неудача — это урок, а не приговор.

Третий — взять ответственность за свою жизнь. Начать с финансов: перестать просить у родителей деньги, открыть свой счет, составить бюджет. Это сильно повышает чувство контроля над происходящим.

По словам психолога, изменения всегда начинаются с маленьких шагов. Не нужно пытаться стать суперженщиной за один день. Достаточно сегодня сделать то, чего вы не делали вчера. И самое главное — честно признаться себе: «Я не умею, и это мне мешает». Именно с этого признания начинается настоящий рост.