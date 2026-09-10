Хищник во дворе дома: полицейским пришлось открыть огонь в Красноярске

В Красноярске полицейские обезвредили агрессивного медведя, который ночью забрел в частный сектор Свердловского района. Об этом сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В ночь с 8 на 9 сентября жительница дома на улице Торговой обратилась в полицию и сообщила, что на ее участок пришел медведь, ломал деревья и хозяйничал во дворе.

Прибывший наряд обнаружил агрессивного зверя. Медведь не реагировал на звуковые сигналы патрульной машины и направился в сторону граждан и сотрудников полиции, создав угрозу их жизни и здоровью. Полицейские применили огнестрельное оружие, после чего хищника обезвредили.

В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Накануне в Красноярске также искали бурого медведя, замеченного на территории Татышев-парка. 8 сентября другой хищник вышел к аттракциону в красноярском фанпарке. Из-за активности медведей мог закрыться национальный парк «Красноярские Столбы».