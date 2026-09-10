Тайна убийства на Рублевке: предполагаемого исполнителя объявили в розыск

Суд в Москве заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу предполагаемому исполнителю убийства вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Анны Каменевой. Мужчину объявили в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Тело женщины обнаружили 26 августа в семейном особняке на территории закрытого элитного поселка Жуковка-3 на Рублевке. По данным KP.RU, Каменевой нанесли сильный удар ножом в шею.

Ранее по этому делу в СИЗО отправили сына погибшей. Позже стало известно, что убийство произошло во время ссоры между женщиной и ее сыном из-за денег.