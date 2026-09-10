Тревожные сообщения с моря: на Кубани сообщили о сотнях погибших дельфинов

Почти 700 сообщений о погибших дельфинах поступило с начала 2026 года в центр помощи дельфинам «Дельфа» в Краснодарском крае. Специалисты выезжали на помощь к 16 пострадавшим животным, пишет ТАСС.

В 7 случаях специалисты наблюдали за состоянием дельфинов и пытались кормить их с применением медикаментов. Еще 9 животным оказывали поддерживающий уход и ветеринарную помощь.

В 3 случаях специалистам удалось стабилизировать состояние дельфинов, после чего они самостоятельно ушли в море. При последующем мониторинге сотрудники центра не встречали этих животных ни живыми, ни погибшими.