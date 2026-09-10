Ночная атака на Махачкалу: обломки БПЛА вызвали возгорания — что известно об атаке ВСУ 10 сентября
Огонь удалось потушить, пострадавших нет. По словам врио главы Дагестана, все воздушные цели были уничтожены ПВО, пишет Life.ru.
Падение обломков беспилотников привело к возгораниям в портовой инфраструктуре Махачкалы и в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы. Огонь потушили, пострадавших нет.
Врио главы Дагестана Федор Щукин сообщил, что ПВО отразила атаку беспилотников и все воздушные цели были уничтожены.