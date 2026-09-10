ФФККР объяснила отмену этапа Гран-при в Нижнем Новгороде непредвиденными обстоятельствами
ФФККР назвала виновных в срыве этапа Гран-при «Рапсодия льда» в Нижнем Новгороде
Фото: [ФФККР]
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объяснила отмену этапа Гран-при России в Нижнем Новгороде. Этап должен был стать стартовым в новом внутрироссийском сезоне.
«Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщает, что всероссийские соревнования среди юниоров и этап Гран-при России «Рапсодия льда» в Нижнем Новгороде не состоятся ввиду непредвиденных обстоятельств, возникших у соорганизаторов (локальный оргкомитет) указанных мероприятий. К сожалению, федерация не обладает юридическими и иными возможностями по разрешению этих обстоятельств, в связи с чем мы вынуждены изменить место проведения указанных соревнований», — говорится в сообщении на сайте ФФККР.
В настоящее время федерация ищет иное место для проведения этапа Гран-при.
Ранее стало известно, что ISU включил российского фигуриста Владислава Дикиджи в число участников этапа Гран-при в Китае, который соберет звездный состав участников.