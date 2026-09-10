ФФККР объяснила отмену этапа Гран-при в Нижнем Новгороде непредвиденными обстоятельствами

«Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщает, что всероссийские соревнования среди юниоров и этап Гран-при России «Рапсодия льда» в Нижнем Новгороде не состоятся ввиду непредвиденных обстоятельств, возникших у соорганизаторов (локальный оргкомитет) указанных мероприятий. К сожалению, федерация не обладает юридическими и иными возможностями по разрешению этих обстоятельств, в связи с чем мы вынуждены изменить место проведения указанных соревнований», — говорится в сообщении на сайте ФФККР.