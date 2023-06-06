Популярные предметы, страхи и тревоги, родители: депутат и психолог раскрыли секреты главных летних экзаменов

Сейчас вовсю идет сдача Единого государственного экзамена. Школьники уже написали географию, литературу, русский язык и математику. Вчера свои знания выпускники показали в области истории и физики. Впереди еще несколько предметов. В четверг подростки пойдут на обществознание, дальше — на английский, а позднее в июне назначена информатика.

Приоритеты зачисления

В этом году продолжается корректировка экзаменационных моделей. В том числе, в КИМ включаются новые задания. Кроме того, ежегодно ужесточаются требования к проведению ЕГЭ. Отдельно стоит упомянуть, что в приграничных регионах, которые периодически находятся под обстрелом ВСУ, школьникам разрешили в особом порядке пройти вступительные испытания для поступления в колледж или университет. Согласно нововведению, среди авторов которого фигурирует имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, выпускникам дается выбор, что они будут писать: ЕГЭ или же экзамены, подготовленные учебным заведением самостоятельно.

«С этого года необходимо указывать приоритеты зачисления по нескольким направлениям, если их несколько. Конкурс на зачисление на каждое направление будет проводиться по первому приоритету, который записан в заявлении», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной Думы Линара Самединова.

Приоритет — это порядковый номер при зачислении в университет. Он определяет очередность участия абитуриента в конкурсах от института. По словам депутата, если пройти конкурсную программу не получится, то поступающий автоматически попадет на конкурс по второму приоритету. Изменить указанные данные можно не позднее срока завершения приема документов.

«Эта система избавит от необходимости перекладывать документы в последние минуты. Также больше не придется подавать согласие о зачислении, нужно только в срок сдать документы об образовании», — рассказывает Самединова.

Помимо этого, депутат отметила, что выпускники школ на территориях Херсонской и Запорожской областей, в Донецкой и Луганской Народных Республиках сами выбирают, какие экзамены сдавать: ЕГЭ или вступительные от университета.

Отмечается, что самыми сложными для сдачи являются физика, химия и биология, а более легкие — русский язык и литература.

«Исходя из статистики прошлого года, чаще всего выбор падает на обществознание. У нас очень много желающих стать экономистами, юристами и управленцами», — заключила председатель профильного Комитета Мособлдумы.

Работа со страхом

ЕГЭ. Для кого-то эти три буквы навсегда останутся в памяти, как что-то зловещее. Случается, что учителя грозят выпускникам провалом на экзамене. Однако в повторном прохождении ЕГЭ нет ничего плохого, главное в такой ситуации перестать бояться и постараться не переживать. Ключевую роль в борьбе со страхом играют родители. О том, как помочь своему ребенку, нам рассказала психолог Ольга Агафонова.

«Работа со страхом — это комплексная работа. Есть то, что касается ребенка, а есть то, что родителей. С физиологической точки зрения у детей должен быть сбалансирован режим дня. Это питание, прогулки, физическая и умственная активность», — делится Ольга в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам психолога, все эти вещи влияют на психику человека. Уже после обеспечения «режима спокойствия» можно дальше работать с ребенком, проверять его навыки и знания. В первую очередь, родителям нужно перестать «дергать» свое чадо.

«Для борьбы со страхом существует очень много методик. Например, кому-то при психоэмоциональном напряжении помогает спорт. То, что касается родителей — с их стороны требуется психическая стабильность и, конечно же, забота. Нужно помнить, что взрослые здесь они», — говорит собеседница.

Берегите нервы

Психолог говорит, что важна забота о гармоничном и здоровом состоянии детей. Сложнее, когда родители наседают на ребенка, снижают его мотивацию и пытаются как-то пристыдить. С такими людьми уже ничего не сделаешь. Для школьника вся ситуация будет казаться некорректной, несправедливой и психологически деструктивной.

«Ребенок в силу возраста и неокрепшей психики не может уйти из-под давления родителей. В семье мама и папа сильнее и по иерархии выше. И если родитель начинает своими ценностями «задавливать» бедного ребенка, то впоследствии все это приведет к кабинету психолога», — предупреждает специалист.

Берегите свои нервы и помните, что ЕГЭ возможно пересдать. Пройти испытание еще раз можно в следующем году. Исключением являются русский и математика, их можно попробовать написать еще раз в дополнительный период, но только, если ученику не удалось набрать минимальный балл для получения аттестата с первого раза.

Ранее психолог Поляков перечислил запрещенные фразы при проводах выпускника на ЕГЭ.