Лазертаг официально стал спортом: участники смогут получать разряды

Председатель Теслюк: лазертаг открывает дорогу к КМС и поступлению в вузы

Общество

Любители лазертага в России теперь могут получать спортивные разряды. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал Иван Теслюк, председатель регионального отделения Федерации лазертага России в Московской области.

По его словам, приказ № 1004 закрепляет за Федерацией лазертага России соответствующие права и обязанности, включая присвоение спортсменам разрядов. На данный момент игрок может претендовать на звание кандидата в мастера спорта, а более высокие разряды присваиваются уже на международных соревнованиях, уточнил Теслюк.

Он также отметил, что теперь увлечение детей может пригодиться при поступлении в вузы и стать основой для спортивной карьеры.

Недавно министерство спорта РФ официально признало лазертаг видом спорта. Лазертаг — это командная военно-тактическая игра, где участники используют безопасные лазерные пистолеты, а попадания фиксируются сенсорами.

Ранее стало известно, что шуточные посты в соцсетях обернулись для россиянина штрафом.

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