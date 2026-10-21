Лазертаг официально стал спортом: участники смогут получать разряды

Любители лазертага в России теперь могут получать спортивные разряды. Об этом Агентству городских новостей « Москва » рассказал Иван Теслюк, председатель регионального отделения Федерации лазертага России в Московской области.

По его словам, приказ № 1004 закрепляет за Федерацией лазертага России соответствующие права и обязанности, включая присвоение спортсменам разрядов. На данный момент игрок может претендовать на звание кандидата в мастера спорта, а более высокие разряды присваиваются уже на международных соревнованиях, уточнил Теслюк.

Он также отметил, что теперь увлечение детей может пригодиться при поступлении в вузы и стать основой для спортивной карьеры.

Недавно министерство спорта РФ официально признало лазертаг видом спорта. Лазертаг — это командная военно-тактическая игра, где участники используют безопасные лазерные пистолеты, а попадания фиксируются сенсорами.

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