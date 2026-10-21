Врач предупредила о риске отслойки сетчатки при появлении «завесы» в поле зрения

Если перед глазами внезапно появляется множество мушек, плавающих точек или вспышек света, необходимо в тот же день посетить офтальмолога. Такие признаки не всегда свидетельствуют об отслойке сетчатки, однако могут сопровождать ее разрыв, а самостоятельно отличить опасное состояние от обычных изменений стекловидного тела невозможно. Об этом в беседе с RT рассказала профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

По словам специалиста, в группу повышенного риска входят люди с близорукостью высокой степени, участками истончения сетчатки, перенесенными травмами глаза и операциями, в том числе по поводу катаракты. Особую внимательность к новым симптомам следует проявлять, если отслойка уже случалась на другом глазу или встречалась у близких родственников; с возрастом риск также растет, предупредила Шилова.

Врач пояснила, что процесс нередко начинается с изменений стекловидного тела — гелеобразного вещества внутри глаза. Оно постепенно отделяется от сетчатки и в местах плотного прикрепления может тянуть ее, вызывая вспышки. Иногда при этом возникает разрыв, через который жидкость проникает под сетчатку и отслаивает ее. Отдельная группа риска — пациенты с тяжелой диабетической ретинопатией, у которых сетчатку могут оттягивать рубцовые ткани, отметила собеседница RT.

Если появилась темная завеса, тень сбоку или выпал участок поля зрения, за неотложной офтальмологической помощью нужно обращаться немедленно, добавила Шилова. Она подчеркнула, что отслойка обычно не болит, а центральное зрение на раннем этапе может сохраняться, поэтому ждать боли или выраженного ухудшения зрения нельзя. Для диагностики требуется осмотр глазного дна с расширением зрачка и тщательной проверкой периферии сетчатки; своевременно обнаруженный разрыв часто можно обработать лазером, чтобы снизить риск отслойки. При развившейся отслойке обычно нужна операция, а срок лечения влияет на возможность сохранить зрение, особенно если процесс еще не затронул центральную область сетчатки, заключила офтальмолог.

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