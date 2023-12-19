Поражение мозга и генетические нарушения: названы частые причины речевого отставания у детей

Задержка речи у ребенка — серьезная проблема и повод побеспокоиться для каждого родителя. Логопед-дефектолог и автор курса «Педагог по работе с детьми с РАС» Наталья Абузарова рассказала, как устроена речь человека, и назвала причины проблем с речевым развитием.

Проблемы с памятью и мышлением

Логопед отметила, что речь — это высшая психическая функция. Если у ребенка есть проблемы с речью, значит, у него могут также быть проблемы с вниманием, памятью и мышлением.

«Когда ребенок рождается, он не говорит и не понимает речь. Понимание речи формируется у него с шести месяцев, но существуют обязательные предречевые этапы», — пояснила Абузарова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Предречевые этапы показывают родителю, заговорит ли ребенок вовремя. Первый такой этап — это «гуление», которое возникает в возрасте около трех месяцев.

«Второй этап — активный лепет, который проявляется с шести месяцев. Это разные слоги, которые ребенок произносит прежде, чем осознанно говорит конкретные слова», — пояснила логопед.

Первые слова появляются ближе к году жизни ребенка, уже осознанные и целенаправленные. Помимо слов «мама» и «папа» появляется много звукоподражаний. Ребенок начинает понимать речь окружающих.

Поражение мозга

По словам специалиста, иногда задержки речи связаны с органическим поражением зон головного мозга.

«Таких зон две: зона Вернике, с помощью которой мы понимаем обращенную речь, и зона Брока, благодаря которой мы производим слова. Поражение может быть связано с гипоксией — пониженным содержанием кислорода. Гипоксия бывает внутриутробной, послеродовой, а иногда появляется во время родов», — отметила дефектолог.

Гипоксическое поражение приводит к тому, что у ребенка не появляется ни «гуления», ни лепета. Существует два сценария развития гипоксии.

«Хорошо, если ребенок все понимает, но не может говорить: в таких случаях прогноз благоприятный. При интенсивных занятиях и медикаментозном лечении ребенок со временем научится говорить. Если пострадала зона понимания, прогноз не такой приятный, но в любом случае с ребенком нужно заниматься», — рассказала эксперт.

Генетические нарушения

Нарушения речи могут быть вызваны и генетическими синдромами. При этом внешние признаки в таких случаях часто указывают на обычные моторные проблемы с воспроизведением речи.

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«Ребенок начинает говорить, но только при каком-то оторопении. В таких случаях родители обращаются к генетикам и сдают генетическую панель. Если у ребенка выявляется генетическое нарушение, нарушение речи, как правило, становится следствием и характерной особенностью генетического синдрома», — отметила Абузарова.

При генетических нарушениях дети могут и вовсе не говорить, а могут говорить ограниченно. В некоторых случаях дети все же обучаются речи, но очень поздно: примерно в возрасте семи лет, подчеркнула логопед.

Педагогическая запущенность

Задержка в развитии речи часто появляется и по причине недостаточного внимания родителей к педагогическим занятиям.

«Дети плохо учатся речи, когда стимулируется зрительное восприятие, а слуховое не стимулируется совсем. К примеру, когда ребенок смотрит одни и те же мультики, он знает только отдельные слова и фразы, хотя не всегда их произносит», — пояснила собеседница издания.

Еще одна причина речевой задержки — малая подвижность. По словам Абузаровой, это распространенная проблема, с которой сталкивается 80% современных детей.

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