Задержка речи и отставание в развитии: чем опасно увлечение гаджетами у детей

Современные родители часто отвлекают детей мультиками или играми на планшете. Это удобно, когда нужно заняться своими делами или сделать что-то по дому. Однако из-за этого у ребенка может быть задержка речи и отставание в развитии.

Ребенок может отставать в развитии из-за регулярных просмотров мультиков и игр в гаджетах. Если ребенок в возрасте одного года проводит большое количество времени перед экраном, то у него может быть плохо развита мелкая моторика, а еще через год могут быть проблемы с социальными и личными навыками.

«Кроме того, из-за ежедневного просмотра телевизора у ребенка могут начаться проблемы с концентрацией внимания и усидчивостью. Также часто у таких детей снижается интерес к окружающему миру, поэтому может наблюдаться задержка речи и скудный словарный запас», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-педиатр Марина Киселева.

По словам эксперта, мультфильмы могут не только тормозить развитие ребенка, но и положительно влиять на него. Например, если смотреть развивающие ролики, которые будут побуждать малыша выполнять разные упражнения в игровой форме.

«Однако здесь важно присутствие родителя, который будет помогать ребенку, задавать вопросы и стимулировать своим личным примером», – уточнила эксперт.

Помимо этого, с соответствующими детскими играми и мультиками можно улучшить языковые навыки у детей. Самое главное — грамотно распределять экранное время.

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