«Посей с добрым словом — соберешь достаток»: что строго запрещено 5 июня и как привлечь благополучие на весь год
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Ольга Никитина]
5 июня в народном календаре известно как Левон Огуречник, или Левон Конопляник. Наши предки считали этот день особенным для посевов, наблюдения за погодой и привлечения семейного достатка. По природным знакам судили о будущем урожае, а старинные обряды помогали сохранить здоровье и удачу. Рассказываем, какие приметы связаны с этим днем, что нельзя делать и какие традиции дошли до наших дней.
Что за праздник 5 июня по народному календарю
Пятое июня посвящено памяти святителя Леонтия Ростовского — одного из первых просветителей Ростовской земли. В православной традиции в этот день вспоминают обретение его мощей.
В народе дату называли Левон Огуречник или Левон Конопляник. Такое название появилось не случайно. Считалось, что именно к этому времени необходимо завершить посадку огурцов и посев конопли. Крестьяне верили: кто опоздает с работами, тот останется без хорошего урожая.
День был тесно связан с земледельческими заботами. Люди внимательно следили за цветением растений, поведением насекомых и птиц, чтобы понять, каким будет лето и осень.
Погодные приметы на 5 июня
Что предсказывает тепло
Народная мудрость сохранила множество наблюдений за природой.
- Душное утро предвещает дождливую погоду.
- Яркий закат сулит несколько теплых и ясных дней подряд.
- Обильная роса на траве обещает солнечную погоду.
- Если ветер к вечеру стихает, впереди устойчивое тепло.
- Низкие облака указывают на скорые осадки.
Приметы на урожай
Особое внимание уделяли признакам будущего достатка.
- Много оводов и мошек — к богатому урожаю огурцов.
- Обильно цветет рябина — хорошо уродится конопля.
- Цветущий боярышник обещает плодородное лето.
- Гром в этот день считался знаком урожайного года.
- Большое количество пчел возле цветов сулило хороший сбор меда.
Приметы по птицам и животным
Наблюдения за живой природой тоже считались важными.
- Ласточки летают низко — к дождю.
- Жаворонки поют особенно звонко — к ясной погоде.
- Утки часто ныряют в воду — к перемене погоды.
- Если воробьи купаются в пыли, скоро пойдет дождь.
Что нельзя делать 5 июня
С днем Левона Огуречника связано несколько традиционных запретов.
Нельзя ссориться и ругаться
Считалось, что конфликт, начавшийся в этот день, может затянуться на многие месяцы. Особенно опасными считались семейные споры.
Нельзя одалживать деньги
По поверью, вместе с деньгами из дома может уйти благополучие. Поэтому крупные займы старались перенести на другую дату.
Нельзя пользоваться чужими личными вещами
Особенно это касалось расчесок, полотенец и предметов ухода. Предки верили, что так можно перенять чужие проблемы и болезни.
Нельзя лениться во время посевных работ
Безделье в этот день считалось плохой приметой. Люди говорили, что лень на Левона способна обернуться неудачами в хозяйстве.
Нельзя жаловаться на судьбу
Старики учили: сказанное вслух недовольство может закрепиться на весь год и притянуть новые неприятности.
Что нужно сделать 5 июня: обряды на здоровье, деньги и счастье
Старинные традиции этого дня были направлены на укрепление здоровья и привлечение достатка.
Обряд на здоровье
До восхода солнца умывались прохладной колодезной или родниковой водой. При этом мысленно желали себе крепости духа и телесных сил. Считалось, что утренняя вода на Левона помогает сохранить бодрость на весь год.
Обряд на деньги и благополучие
В полдень под порог дома клали монету, а вечером поднимали ее и убирали в кошелек. По поверью, такой простой обряд привлекал денежную удачу и защищал семейный достаток.
Добрая традиция на счастье
В этот день было принято угощать птиц зерном или крошками хлеба. Люди верили, что доброе дело обязательно вернется благополучием и миром в семье.
Короткие приметы на 5 июня — таблица
Что наблюдаем
Какая примета
Обильная роса утром
День будет ясным
Ласточки летают низко
К дождю
Много оводов
К богатому урожаю огурцов
Цветет рябина
Уродится конопля
Душное утро
К ненастью
Гром в течение дня
К плодородному году
Заключение
5 июня — день, в котором переплелись православные традиции, земледельческий опыт и народная мудрость. Многие приметы возникли благодаря многолетним наблюдениям за природой и потому сохранились до наших дней.
Даже если относиться к старинным поверьям как к части культурного наследия, этот день остается хорошим поводом внимательнее посмотреть на окружающий мир, сделать доброе дело и провести время без ссор и обид. Возможно, именно в этом и заключается главный секрет народных примет.