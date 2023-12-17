«Повод поэкспериментировать»: какие полезные привычки можно прокачать за новогодние праздники

Правильные привычки важны не только для здоровья, но и для других сфер жизни. А долгие новогодние выходные – отличное время, чтобы над ними поработать. Мы спросили у экспертов, к чему себя приучать и как это проще сделать.

ДОБАВЬТЕ ЦВЕТ

Самочувствие и настроение каждого зависит от того, что он ест. Поэтому привыкать нужно к правильному питанию. Врач-диетолог из Одинцова Анастасия Тараско советует начать к каждому приему пищи добавлять что-то из овощей или фруктов. Даже в перекус бутерброд можно дополнить листом салата или кусочком огурца.

«Лучше каждый раз брать продукт другого цвета: сначала оранжевая морковка, потом красный помидор… Так можно получать разные ценные вещества, ведь цвет связан с составом. Но даже если повторять один и тот же фрукт или овощ, это уже принесет пользу», – объясняет диетолог.

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Еще одна полезная привычка – хотя бы иногда заменять кофе или обычный чай травяным, чтобы сократить количество кофеина.

«Выбор сейчас большой, найти что-то по душе не проблема. Заваривать можно мяту, зверобой, ромашку. Долгие выходные – повод поэкспериментировать, попробовать разные вкусы и добавки, например, ягоды», – отмечает Тараско.

КАК ЧАСЫ

Физическая активность тоже имеет огромное значение, но времени, да и сил на постоянные тренировки многим не хватает. Анастасия Тараско предлагает завести привычку устраивать хотя бы небольшие разминки каждые полтора-два часа. Сначала хорошо заводить будильник, чтобы не забыть об очередном «раунде». После выходных, уже на работе, можно взять за правило раз в два часа спускаться или подниматься по лестнице на пару этажей. Это поможет не только сжечь калории, но и улучшить кровообращение.

Но активность в течение дня – это одно, а привычка прогуляться или размяться перед сном – другое. «Вечернюю зарядку» лучше внести в расписание отдельным пунктом.

«Это особенно важно, если человек мало двигается или ему часто приходится нервничать. Разминка снизит уровень гормона стресса – кортизола. Позаниматься можно и дома, но если есть время погулять на улице, это поможет к тому же насытить кровь кислородом, – говорит врач».

ДОГОВОРИТЕСЬ С СОБОЙ

Ускорить выработку нужных привычек можно с помощью некоторых хитростей. О них рассказала психолог из Подольска Александра Метальникова. Во-первых, можно присоединять новые навыки к тем, что уже существуют. Например, заниматься гимнастикой после чистки зубов.

Если какое-то дело требует больших усилий, в это же время стоит подумать о чем-нибудь другом, легком и приятном. Мозг быстро выстроит нейронные связи, и новое занятие будет даваться легче и приносить радость, говорит Метальникова.

Семейный психолог Елизавета Чемрова рекомендует уже на старте понять, к какому результату должна привести конкретная привычка. Тогда мотивировать себя проще. Например, привыкнуть к ранним подъемам поможет мысль о том, куда можно успеть благодаря этому и что это даст в итоге.