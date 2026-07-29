Приметы на 30 июля: что погода в этот день расскажет об осени и зиме
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]
Конец июля, а точнее 30 июля, несет заметные изменения в природе: ночи становятся прохладнее, а вечерний воздух наполняется влагой. 30 июля в народном календаре считалось важным рубежом для наблюдения за атмосферными явлениями, насекомыми и птицами, чтобы составить прогноз на осень.
Коротко: главное о дне
- Теплый и сухой день 30 июля предвещает мягкую, прохладную и ясную осень без ранних заморозков.
- Обильная роса с утра указывает на урожайный конец августа и устойчивое тепло.
- Чайки, спокойно сидящие на воде, сулят сохранение сухой и солнечной погоды.
- Сухие зарницы на ночном небе или яркие молнии предвещают засуху, грозы или пожары.
Главные приметы погоды 30 июля
В этот день особое внимание уделяли состоянию неба, осадкам и росе на траве.
- Если с утра на траве выпадает обильная роса — конец лета порадует теплом и хорошим урожаем.
- Если 30 июля стоит сухой и ясный день — весь сентябрь будет теплым и мягким.
- Если во время дождя на небе появляются белые облака — погода быстро изменится к лучшему.
- Если туман утром стелется по земле и низинам — день окажется жарким и солнечным.
- Если вечерний закат окрашен в ярко-багровый цвет — на следующий день придет сильный ветер или буря.
Что показывают птицы, насекомые и животные
Поведение живой природы 30 июля помогает точно определить приближение осадков и похолодания.
- Если чайки дружно садятся на воду и плавают — впереди ожидаются теплые и солнечные дни.
- Если стрекозы летают слишком низко над водой или травой — близко проливной дождь.
- Если ящерицы прячутся в норках и под камнями — следует ждать скорых осадков.
- Если птицы летают высоко в небе — погода в ближайшие дни будет только улучшаться.
- Если мошек и комаров в воздухе становится мало — температура воздуха скоро резко понизится.
Каким будет начало осени и зима
Наблюдая за природой 30 июля, предки делали долгосрочные прогнозы на осенний и зимний период.
- Если 30 и 31 июля стоит дождливая погода — осень окажется сырой и холодной, а зима — с частыми метелями.
- Если в лесу к 30 июля созрело много грибов — урожай зерновых в следующем году будет богатым.
- Если облака быстро бегут по небу, но дождь так и не начинается — зима будет морозной и малоснежной.