Приметы на 30 июля: что погода в этот день расскажет об осени и зиме

Сухие зарницы на ночном небе или яркие молнии предвещают засуху, грозы или пожары.

Чайки, спокойно сидящие на воде, сулят сохранение сухой и солнечной погоды.

Обильная роса с утра указывает на урожайный конец августа и устойчивое тепло.

Теплый и сухой день 30 июля предвещает мягкую, прохладную и ясную осень без ранних заморозков.

В этот день особое внимание уделяли состоянию неба, осадкам и росе на траве.

Если с утра на траве выпадает обильная роса — конец лета порадует теплом и хорошим урожаем.

Если 30 июля стоит сухой и ясный день — весь сентябрь будет теплым и мягким.

Если во время дождя на небе появляются белые облака — погода быстро изменится к лучшему.

Если туман утром стелется по земле и низинам — день окажется жарким и солнечным.