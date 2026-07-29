Лето в Подмосковье кончается рано: синоптики пообещали дожди и ночной холод — когда копать лук, чтобы он не сгнил?

Конец июля и август для огородников — самая ответственная пора. Нужно успеть собрать выращенное, пока погода не внесла свои коррективы. Синоптики предупреждают: лето 2026 года в Московском регионе заканчивается раньше обычного, и промедление с уборкой может стоить урожая. Как определить правильный момент, если капризы природы нарушают привычные планы, рассказал REGIONS садовод из Подмосковья Борис Воронович.

Согласно прогнозам, август в столичном регионе будет нестабильным. Уже к середине месяца жарких дней ждать не приходится: столбики термометров опустятся до 16–22 градусов тепла, а ночи станут заметно прохладнее — до 10–16 градусов. Ожидаются затяжные дожди, а влажность воздуха достигнет 75–80 процентов. С конца августа и в сентябре погода все больше будет напоминать осеннюю: дожди и ночные заморозки станут привычным явлением.

«Не ждите, пока перо засохнет полностью — это верный признак того, что лук перезрел и уже начал портиться. Смотрите на полегание и шейку. Как только перо легло и шейка стала мягкой — копайте, не раздумывая. В этом году погода не прощает опозданий», — советует садовод.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Когда лук готов к уборке: три главных признака

Универсальной даты, подходящей для всех сортов и условий, не существует — сроки зависят от погоды, типа почвы и состояния самих растений. Ориентироваться нужно не на календарь, а на внешний вид культуры. Бывалые огородники выделяют три верных сигнала, указывающих на созревание.

Первый и самый заметный — полегание ботвы. Когда примерно 60–80 процентов листьев желтеют, теряют тургор и опускаются на землю, это означает, что головка полностью сформировалась и готова к извлечению из грунта.

Второй признак — усыхание шейки. Та часть, где перо переходит в луковицу, становится мягкой, легко гнется и не выделяет сок при нажатии.

Третий — появление сухих, плотных кроющих чешуй. Наружный слой приобретает характерный для сорта золотистый или коричневый оттенок, становится жестким и без труда отделяется. Если все три признака налицо — пора браться за инструмент.

«Не ждите, пока перо засохнет полностью — это верный признак того, что лук перезрел и уже начал портиться. Смотрите на полегание и шейку. Как только перо легло и шейка стала мягкой — копайте, не раздумывая. В этом году погода не прощает опозданий», — советует садовод.

Когда лучше копать по погоде

В условиях Подмосковья традиционное окно для уборки лука — с конца июля до середины августа. В 2026 году, учитывая прогноз синоптиков, лучше завершить все работы в первую декаду августа. В начале месяца еще достаточно тепло и сухо, что обеспечит хорошую просушку и длительное хранение головок.

Однако если погода резко портится — начинаются обложные дожди, а лук еще не достиг полной зрелости, лучше выкопать его чуть раньше, чем рисковать, оставляя в переувлажненной земле. При уборке в сырую погоду специалисты советуют сразу обрезать стебли и корни, а также снять 2–3 верхних слоя шелухи. Это помогает быстрее удалить излишки влаги и предотвратить загнивание.

«Если по прогнозу обещают дожди, а лук уже почти готов — не ждите идеального дня. Выкопайте его, даже если он не дозрел на пару дней. Недозревший лук лучше дозреет при сушке, а вот перезревший или мокрый в земле — сгниет. Что касается сушки на солнце — в Подмосковье она не дает нужного эффекта. Наш климат слишком влажный, и на открытом воздухе лук не просохнет как следует, особенно в августе, когда ночи уже холодные. Лучше сушить под навесом или в проветриваемом помещении — так надежнее и безопаснее для урожая», — объясняет Борис Воронович.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Как правильно убирать и сушить лук

За 10–14 дней до планируемой выкопки полив грядок прекращают полностью. Это позволяет головкам лучше вызреть и подсохнуть прямо в почве. В сухой солнечный день лук аккуратно выдергивают за ботву, а на тяжелых глинистых грунтах слегка подкапывают вилами или лопатой, чтобы не повредить донце.

После извлечения из земли урожай раскладывают в один слой в сухом помещении с хорошей циркуляцией воздуха — под навесом, на чердаке или на проветриваемой веранде. Просушка занимает 2–3 недели, в течение которых головки периодически переворачивают. Только после полного высыхания обрезают ботву, оставляя шейку длиной 3–4 сантиметра, и укорачивают корни до 1–2 сантиметров.

Все поврежденные, подгнившие или недозревшие экземпляры с толстой сочной шейкой откладывают отдельно — они не пригодны для длительного хранения, и их следует использовать в пищу в первую очередь. Здоровый, качественно просушенный лук при соблюдении условий хранения способен пролежать до следующего сезона.

Ранее садовод Воронович рассказал, какие сорта лука выбрать для выращивания в Подмосковье, чтобы избежать гниения плодов.