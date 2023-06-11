«Принесет судьбоносные события»: астролог рассказала, чего ждать от соединения Луны с Юпитером

Давно известно, что космические события оказывают непосредственное влияние на Землю и всех живущих на планете людей. Например, период ретроградного Меркурия провоцирует нестабильное психологическое состояние, а полнолуние может сказаться на здоровье.

Знаки от высших сил

Астролог Искра Бозон рассказала, что человечеству ждать от приближающегося соединения Луны с Юпитером, которое произойдет 14 июня в 09:33 по московскому времени.

«Это событие довольно интересное, так как задевает кармические узлы, которые принесут нам всем судьбоносные события, и знаки от высших сил. И прежде всего эти события будут красным флагом для ранних Тельцов, Скорпионов, Львов и Водолеев», – заявила Бозон корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эти знаки, по словам собеседницы, ждет большая удача, подарки судьбы, а также расширение финансовых возможностей.

«Такое положение планет может дать выше указанным знакам возможность роста авторитета, своей социальной значимости, поэтому очень важно запланировать шаги к наилучшему будущему. Как минимум, купить лотерейный билет», – пояснила эксперт.

Не говорить лишнего

Астролог подчеркнула, что для всех остальных знаков это события несет не настолько благоприятный аспект.

«Это соединение может вызвать расточительность, и желание широких жестов, когда важно показать себя с наилучшей стороны, пустить пыль в глаза, показаться лучше, чем на самом деле, либо элементарно не рассчитать свои возможности. Поэтому очень важно в эти дни избегать расточительства, импульсивных покупок, широких жестов. Хотя соблазн будет очень большой», – добавила Бозон.

По словам собеседницы, в этот период люди могут наобещать гораздо больше, чем смогут реализовать. Именно поэтому астролог советует стараться не говорить лишнего.

«Этот день благоприятен для людей ответственных, смелых, активных. Хорошее время для того чтобы отправиться в путешествие, решать юридические вопросы, запускать рекламу, продвигать личный бренд», – подытожила эксперт.

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