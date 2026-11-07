Семьям военнослужащих в Подмосковье вручили ключи от квартир в новом жилом комплексе

В Московской области состоялось вручение первых ключей от квартир в новом многоквартирном жилом комплексе, построенном при финансово-организационной поддержке Сбера для семей военнослужащих и участников специальной военной операции. Новостройка включает 2 корпуса и рассчитана на проживание более 330 семей. Все жилые помещения передаются с чистовой отделкой, бытовой техникой и встроенной мебелью. Готовый объект посетили губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр обороны РФ Андрей Белоусов и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул, что сокращение очереди на служебное жилье является приоритетом для ведомства, а ввод новых объектов позволит уменьшить ее в 2026 году на 20 тыс. человек. В свою очередь губернатор Андрей Воробьев отметило важность совместного партнерства региона, Минобороны и бизнеса по обеспечению высокого стандарта жизни военнослужащих. Глава Сбера Герман Греф указал, что проект задумывался как комплексное пространство с современными технологиями и благоустроенной парковой зоной. На первых этажах дома уже открыты супермаркет, МФЦ, детский центр, фитнес-клуб, аптека и филиал банка, а подземный паркинг рассчитан на 185 машиномест.

В жилом комплексе и на прилегающей территории реализована безбарьерная среда. Делегация посетила квартиру военнослужащего Константина, получившего ранение в зоне СВО: его жилье дополнительно адаптирует фонд «Защитники Отечества», расширив дверные проемы для удобства передвижения на коляске. В регионе продолжают действовать 36 мер поддержки бойцов и их близких, а на базе подмосковных центров реабилитацию прошли уже 3,6 тыс. участников СВО.