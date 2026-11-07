Руки трясутся, тревожность растет: сколько чашек кофе в день подрывают работу сердца

Кофе помогает взбодриться, но иногда вместо прилива энергии после чашки напитка появляются учащенное сердцебиение, дрожь в руках и чувство тревоги. Почему организм так реагирует на привычный напиток, сколько кофе можно пить без вреда для здоровья и кому стоит ограничить его употребление, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Санджар Юнусов.

Почему после кофе появляется тревога и дрожь?

Кофеин воздействует на аденозин — вещество, которое помогает организму распознавать усталость и снижает активность нервной системы. Он блокирует рецепторы аденозина, из-за чего человек чувствует себя бодрее.

«Когда этот сигнал блокируется, организм резко переходит в режим бодрствования: усиливается выброс норадреналина и дофамина. Из-за этого сердце бьется чаще, мышцы могут слегка дрожать, а появляется чувство тревоги или нервозности», — пояснил терапевт.

Чувствительность к кофеину у всех разная. Одним достаточно одной чашки, чтобы почувствовать учащенное сердцебиение и нервозность, другие практически не замечают его действия. Особенно выраженной реакция может быть после недосыпа, сильного стресса или переутомления.

Как кофе влияет на сердце и давление?

Кофеин стимулирует сердечную деятельность: сердце начинает сокращаться активнее, а пульс может учащаться. Кроме того, вещество воздействует на сосуды, меняя их тонус. В результате у некоторых людей после кофе повышается артериальное давление.

При регулярном употреблении напитка организм частично привыкает к кофеину. Из-за этого скачки давления и учащение пульса могут становиться менее выраженными. Однако такая устойчивость не означает, что кофе можно пить без ограничений.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Елена Болотова ]

Сколько кофе можно пить в день?

Для большинства здоровых взрослых людей безопасной считается доза до 400 мг кофеина в сутки. Это примерно три-четыре стандартные чашки кофе, однако точное количество зависит от сорта зерен, способа приготовления и объема напитка.

«Поэтому лучше ориентироваться не только на количество чашек, но и на самочувствие. Если после кофе появляются тревожность, перебои в работе сердца или бессонница — стоит уменьшить дозу», — отметил Юнусов.

Кому стоит ограничить употребление кофе

С осторожностью к кофеину следует относиться людям с артериальной гипертензией, особенно если после напитка давление регулярно повышается. Ограничить кофе также стоит при аритмии и других нарушениях сердечного ритма, а также при тревожных расстройствах.

Кофеин способен ухудшать качество сна, поэтому людям с бессонницей лучше сократить его употребление и не пить кофе во второй половине дня.

Беременным и кормящим женщинам важно контролировать количество кофеина. При гастрите и гастроэзофагеальном рефлюксе решение об ограничении напитка зависит от индивидуальной реакции: если после него возникают изжога или дискомфорт, от кофе лучше отказаться или подобрать более щадящий режим употребления.

Кофеин может взаимодействовать с некоторыми препаратами, поэтому при постоянном приеме медикаментов вопрос о допустимом количестве кофе лучше обсудить с лечащим врачом, заключил эксперт.