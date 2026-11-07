Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова показала редкие фото внука

Super: Сябитова показала фото внука и сравнила его со своими детскими снимками

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

64-летняя российская телеведущая и сваха Роза Сябитова поделилась в личном блоге редкими снимками своего внука, передает Super.

Она сравнила фотографии мальчика со своими детскими кадрами и отметила, что сходство получилось очень сильным. Пост она сопроводила коротким комментарием о наследственности, дав понять, что такие совпадения ее удивляют и радуют.

Напомним, у Сябитовой двое внуков. Мирослава родилась в июне 2022 года, а Михаил появился на свет в ноябре 2025-го. Вторую беременность ее дочь Ксения долго держала в секрете. О пополнении она сообщила лишь за несколько дней до родов, поэтому новость стала для многих неожиданной.

Сама Сябитова раньше признавалась, что уговаривала дочь родить второго ребенка. Теперь она с удовольствием делится кадрами с внуком и отмечает, как быстро он растет.

Ранее Роза Сябитова вступилась за современные пары и объяснила, кто виноват в стереотипах.

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