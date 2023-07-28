«Принять выбор и молиться»: житель Красноярска решил пойти в разведчики в разгар СВО

Алексей Сиксай со школьной скамьи был настоящим мужчиной. С виду маленький щуплый парнишка, он всегда приходил на помощь даже незнакомым людям. Отслужив в армии, он твердо решил стать разведчиком. Он исполнил мечту и отдал жизнь за страну.

Мать Алексея Галина Пручай скорбит по своему сыну, которому навсегда осталось 23 года.

Помогал соседской бабушке

«Леша родился в ПГТ Козулька Красноярского края, здесь же он пошел в детский сад и закончил школу. Сын был отзывчивым и добрым. С детства мечтал служить в спецназе, всегда заступался за слабых», — с гордостью отмечает Пручай в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Когда Лешина семья переехала на другую улицу, у новой соседки, пожилой женщины, в то время умер муж. И Леша постоянно бегал к ней, чтобы помочь вдове с дровами или почистить снег. Как вспоминает Галина, после отлучек из дома ее сын говорил: «Мамулечка, я бабе Гале помогал, ей сейчас тяжело».

Кстати, Леша всегда называл Галину только мамулечкой. Наша собеседница признается, что любила своего сына больше жизни, у нее к нему была «дикая гиперопека», даже когда мальчик уже вырос.

Сиксай любил спорт, но больше всего он уважал футбол, занимался им с раннего детства.

«У Леши куча медалей и грамот, они с ребятами ездили на соревнования в другие города. В восьмом классе он стал тренером женской футбольной команды при школе. У сына было много друзей, ведь он был веселым и жизнерадостным, всегда на позитиве. Таким он оставался и при страшных событиях на СВО», — подмечает Пручай.

Фото: [ из личного архива Галины Пручай ]

Принять выбор и молиться

После окончания школы Алексей поступил в техникум на автомеханика — говорил, в жизни пригодится. В 2018 году его призвали в армию, и он попал в спецназ, в разведку, как и мечтал.

«Прошел год, и сыночка вернулся домой, с грамотой и похвальным письмом от командира. Леша полтора года был на гражданке, но никак не мог найти себя, и в феврале он поехал в военкомат для подписания контракта. У сына были очень хорошие характеристики, и ему стали звонить из разных частей, но он хотел в спецназ и прошел все, чтобы попасть туда», — говорит мать бойца.

В итоге мечта Алексея сбылась в 2022 году: 17 мая он уехал в Новосибирск, в 24-ю гвардейскую бригаду ГРУ, в спецназ, в разведку. Когда он сообщил о своем выборе, мать с сестрой пытались его отговорить. Отец тогда был на вахте, где практически нет связи, и звонил родным два раза в неделю. Повлиять на сына он не мог.

«Леша у нас мальчика характерный, он сказал: «Это мой выбор, мое решение, моя жизнь». Он мне позвонил уже из Новосибирска и признался: «Мамулечка, я нашел себя, я так счастлив! Все будет хорошо, не переживай». Нам оставалась только принять его выбор и молиться», — вздыхает Галина Артуровна.

Фото: [ из личного архива Галины Пручай ]

«Это мои пацаны»

Когда в конце мая Леша позвонил маме и сказал, что их бригаду отправляют в командировку на Украину и он едет тоже, Галина вновь пыталась его отговорить. А 23-летний мужчина уже твердо все решил.

«Он сказал: «Ты же знаешь, я не могу, это моя бригада, мои пацаны. Я буду с ними и обязательно вернусь», — вспоминает Пручай.

Как говорит наша собеседница, последний раз она общалась с сыном 12 июля 2022 года. Тот сказал, что они идут на задание. Алексей попросил, чтобы родные его не теряли, ведь связи с ним не будет несколько дней.

«Сказал, как обычно, что очень любит и скучает, и чтобы мы не переживали. Но он погиб под Лисичанском, попав в засаду. О трудностях на фронте сын не говорил. Парни из его бригады отмечали, что он перед выходом на задание поднимал всем настроение, и что теперь им его не хватает», — констатирует Галина.

Работа и гибель разведчика — дело совершенно секретное. Но в семье знают, что Леша шел до конца, а в бою с противником не опустил глаз.

О судьбе другого молодого бойца СВО, который расстался с женой сразу после ЗАГСа, читайте здесь.