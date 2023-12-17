Привлечь счастье, удачу, любовь: как и в чем лучше всего встречать 2024 год

Подмосковье вошло в топ самых популярных направлений для отдыха на Новый год среди россиян. Загрузка отелей на зимние праздники приблизилась к 70%. Те жители региона, кто по традиции останется 31 декабря дома, уже сейчас принялись закупать наряды и продумывать праздничный антураж. Рассказываем, какие рецепты, наряды и подарки порадуют символ этого года – Зеленого Деревянного Дракона.

МЕТАЛЛИК, ПАЙЕТКИ И АЛЫЙ ШЛЕЙФ

Наступающий 2024 год по восточному календарю пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона. В китайской мифологии это величественное животное символизирует успех, власть и благородство. Согласно восточному учению фэншуй, дракон считается сильнейшим талисманом для дома. Чтобы использовать его мощь себе на благо, специалисты рекомендуют вдумчиво подойти к выбору нарядов, украшений для дома и новогоднего меню.

Дизайнер бренда одежды Hass Мария Уколова советует встречать новогоднюю ночь в одежде черного и серебристого цветов.

«Но эти цвета должны быть нескучными – с металлическими оттенками или блестящими за счет пайеток. Черный и серебристый на самом деле очень многогранные цвета. На каждом человеке они смотрятся по-разному, и их можно по-своему обыграть за счет аксессуаров и тканей», – рассказала дизайнер.

Мария Уколова не советует выбирать для праздника одежду коричневых оттенков – этот цвет практически никогда не выглядит нарядно и празднично. Он скорее подходит для аксессуаров. Сумка, ремень, перчатки выглядят в шоколадных оттенках дорого, а вот наряды из тканей, наоборот, – просто и дешево.

Стилист Елена Антонова также рекомендует обратить внимание на одежду красных оттенков – такие наряды помогут привлечь счастье, удачу, любовь, придадут уверенности в себе.

ПАПАЙЮ – НА СТОЛ

Согласно поверьям Востока, встречать год Дракона нужно пышным застольем с красивой сервировкой. Заместитель директора по развитию гастроквартала «Три вокзала. Депо» Анастасия Андрюнина рекомендует подавать как традиционные, так и современные блюда.

Дракон предпочитает свежую натуральную еду, поэтому лучше исключить полуфабрикаты, консервы и копчености. Можно взять за основу восточный символ изобилия – рис. Будут желанны блюда с рыбой и морепродуктами.

А вот мясо кролика на столе Анастасия Андрюнина не рекомендует использовать: дракону будет неприятно увидеть на столе животное, которое, согласно легенде, он спас.

Не забудьте и о главных новогодних специях. Это звездчатый анис, чили, гвоздика, имбирь и чеснок. Но не переборщите – очень острые блюда привлекают негативную энергию, по мнению востоковедов. Белый перец и лук, по поверьям, ведут к спорам, – добавляет Андрюнина.

Фото: [ pxhere.com ]

Сырная тарелка с орехами, виноградом и медом – прекрасный вариант в качестве закуски. Тарталетки, рулетики, канапе с икрой также не будут лишними в новогоднюю ночь. Фрукты Андрюнина рекомендует тропические. Папайя, пепино, личи и цитрусовые идеально дополнят стол, но подойдут также яблоки, груши, апельсины и мандарины.

«Десерты должны быть легкими. К сладкому подойдет любимый зеленый чай. Он принесет успех и процветание в ваш дом!» – резюмирует эксперт.

ДЕНЬГИ, ДЕРЕВО И ЗОЛОТО

Дракон любит все яркое и блестящее, поэтому смело наряжайте елку золотыми, серебряными, красными и зелеными украшениями и мишурой. Помимо шаров, можно добавить игрушку в виде символа года. Для украшения специалисты советуют использовать китайские фонарики и колокольчики. Отличное решение для интерьера, которое оценят и дети и взрослые, – шоколадки в виде монет, обернутые в золотую фольгу.

А ЧТО ДАРИМ?

Специалист по фэншуй из Королева Ольга Максимова рекомендует дарить на Новый год деньги, живые растения, природную косметику, крафтовые украшения из дерева, ювелирные изделия. Очень важно сопроводить подарок теплыми искренними пожеланиями.

Идеи салатов

азиатский «Цезарь»;

салат из киноа с морепродуктами;

большой зеленый салат с осьминогом;

сашими тунец/лосось/гребешок.

Идеи основных блюд